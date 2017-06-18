Лопес: сложно радоваться после проигрыша равного матча, но Пуи заслужил победу

Испанец Фелисьяно Лопес поделился эмоциями после поражения от француза Люки Пуи в финале турнира в Штутгарте со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.



«В целом это была отличная неделя. Конечно, сложно радоваться после поражения в таком равном матче, но сегодня он заслужил победу.



Я очень люблю этот турнир. В юности я ходил сюда и видел, как многие мои друзья становятся здесь чемпионами, но сейчас он стал даже лучше, чем раньше», — цитирует Лопеса официальный сайт ATP.



Отметим, что в 2015 году Штутгарт сменил покрытие с грунтового на травяное. Лопес, в отличие от большинства испанцев, предпочитает травяные корты песчаным.