Куличкова сыграет с Мугурусой, Вихлянцева — с Джорджи на турнире в Бирмингеме

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Бирмингеме. В частности, соперницей россиянки Елизаветы Куличковой (Q) будет испанка Гарбинье Мугуруса (6).
Бирмингем. Распределение победительниц квалификации
Се Шувэй (Китайский Тайбэй, Q) — Дарья Гаврилова (Австралия).
Тереза Шмиткова (Чехия, LL) — Петра Квитова (Чехия, 7).
Елизавета Куличкова (Россия, Q) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 6).
Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Эшли Барти (Австралия).
Камила Джорджи (Италия, Q) — Наталья Вихлянцева (Россия).