Димитров стартовал на турнире в Лондоне с победы над Харрисоном

Болгарский теннисист Григор Димитров (6) вышел во второй круг турнира в Лондоне, в двух партиях обыграв представителя США Райана Харрисона со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 54 минуты. Григор 6 раз подал навылет и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лондоне 11-я ракетка мира поспорит с победителем противостояния Жюльен Беннето (Франция, Q) — Джеймс Уорд (Великобритания, WC).