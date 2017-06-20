Кирьос: повторилась та же ситуация, что и месяц назад

Австралийский теннисист Ник Кирьос (9) прокомментировал досрочное завершение матча первого круга турнира в Лондоне против американца Дональда Янга из-за травмы левого бедра.

«Несколько недель назад я перенёс курс инъекций, а потом проходил процесс реабилитации, чтобы организм восстановился. Но после падения я почувствовал очень острую боль в той же ноге. Повторилась та же ситуация, что и месяц назад. Пока что чувствую себя не лучшим образом, но посмотрим, как всё будет развиваться», — цитирует Ника пресс-служба АТР.