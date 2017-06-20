Звонарёва вышла во второй круг турнира ITF в Фергане, выиграв матч за 28 минут

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (Q) вышла во второй круг турнира в Фергане, за 28 минут разгромив представительницу Узбекистана Гюльчехру Мухаммадсидикову (Q) со счётом 6:0, 6:0. Россиянка 5 раз подала навылет и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

В конце марта Вера, получившая «уайлд-кард» на турнир ITF в Стамбуле с призовым фондом $ 15 тыс., не смогла завершить матч первого круга с лидером посева Кэти Боултер. До этого Звонарёва не выходила на корт с апреля 2015 года, а в августе 2016-го сообщила, что за минувший год вышла замуж и стала мамой.