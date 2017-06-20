Феррер в трёх сетах проиграл Хасе на старте турнира в Галле

Испанский теннисист Давид Феррер не сумел пробиться во второй круг турнира в Галле, в трёх партиях проиграв представителю Нидерландов Робину Хасе со счётом 6:3, 5:7, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. Уроженец Хавеи совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Робина 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Хасе поспорит с представителем Австрии Домиником Тимом, который посеян под вторым номером. Турнир в Галле завершится 25 июня.