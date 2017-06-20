Вавринка проиграл Ф. Лопесу на старте турнира в Лондоне

Испанец Фелисьяно Лопес в первом круге турнира в Лондоне победил швейцарца Стэна Вавринку (2) со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. 35-летний уроженец Толедо, занимающий 32-е место в рейтинге АТР, 16 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, отыграл оба брейк-пойнта и выиграл 1 гейм на подаче оппонента. Стэн также сделал 16 эйсов и 2 двойные.

За выход в четвертьфинал Лопес поспорит с победителем французского противостояния Пьер-Юг Эрбер — Жереми Шарди (Q).