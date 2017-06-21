Федерер: я видел последние 20 розыгрышей эпического матча Сугиты с Южным

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, как готовился к матчу первого круга турнира в Галле с японцем Юити Сугитой. Изначально планировалась, что бывшая первая ракетка мира сыграет с Лу Яньсюнем из Китайского Тайбэя. В итоге Роджер одержал победу со счётом 6:3, 6:1.

«Около 12 часов я узнал о том, что у меня будет другой соперник. Потом я не был уверен, сыграю ли с Сугитой или кем-то другим. Пришлось подождать, будут ли ещё какие-то изменения. Я видел тай-брейк третьего сета матча Сугиты с Южным. Видел последние 20 розыгрышей этого эпического матча.

У меня было некоторое представление о том, как Сугита играет. Я видел, как он тренировался здесь. В последнее время он набрал ход. Я получил информацию от тренеров и других игроков, так что был полностью готов. Но, конечно, я старался играть на своих условиях», — цитирует Федерера официальный сайт тура.