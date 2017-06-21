В 14:30 по московскому времени будет возобновлён матч первого круга турнира на Мальорке между японкой Рисой Одзаки и представительницей Беларуси Викторией Азаренко (WC). Накануне встреча были остановлена при счёте 3:6, 6:4, 5:4 из-за наступления темноты. Для уроженки Минска это первый матч в туре после рождения сына.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Одзаки — Азаренко на Мальорке.



Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований на Мальорке поспорит с хорваткой Аной Конюх (7).