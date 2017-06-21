Кр. Плишкова стала первой четвертьфиналисткой турнира на Мальорке

Чешская теннисистка Кристина Плишкова вышла в четвертьфинал турнира на Мальорке, в двух сетах обыграв представительницу Италии Франческу Скьявоне (WC) со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. Уроженка Лоуни 9 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Франчески 4 эйса, 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Плишкова поспорит с победительницей противостояния Катрин Беллис (США) — Мона Бартель (Германия).