Гаврилова в трёх сетах победила Синякову во втором круге турнира в Бирмингеме

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (9) пробилась в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, в трёх сетах одолев представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 7:5, 2:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Катержины 5 эйсов. 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Гаврилова поспорит с победительницей матча Люси Шафаржова (Чехия) — Наоми Осака (Япония).