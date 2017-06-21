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Британский суд признал Беккера банкротом

21 июня 2017, среда. 17:07. Теннис

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион немец Борис Беккер признан банкротом по решению британского суда. Член Зала теннисной славы не смог рассчитаться по долгу перед одним из частных британских банков, сообщает AP.

По словам судьи, Борис не произвёл впечатления человека, который сможет в ближайшее время погасить задолженность, поэтому ему не была предоставлена отсрочка в 28 дней.

Авдокат Беккера утверждал, что бывший теннисист сможет найти необходимую сумму, проведя операции с недвижимостью в Испании, но для этого требовался ещё один месяц.

Источник: Associated Press Сообщить об ошибке
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