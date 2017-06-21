Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, разгромив Броэди

Чешка Петра Квитова (7) во втором круге турнира в Бирмингеме победила местную обладательницу «уайлд-кард» Наоми Броэди со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. 27-летняя уроженка Биловца, занимающая 16-е место в рейтинге WТА, исполнила 7 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, не позволила сопернице создать ни одного брейк-пойнта и сделала 4 брейка. Наоми исполнила 6 эйсов при 5 двойных.

В четвертьфинале Квитова сыграет либо с француженкой Кристиной Младенович (5), либо с китаянкой Чжан Шуай.