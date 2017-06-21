Донской одолел Трунгеллити во втором круге челленджера в Илкли

Россиянин Евгений Донской (3) во втором круге турнира серии «челленджер» в Илкли (Великобритания) с призовым фондом 127 тыс. евро одержал волевую победу над аргентинцем Марко Трунгеллити со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут. 27-летний москвич, занимающий 96-е место в рейтинге АТР, сделал по 5 эйсов и двойных ошибок, реализовал 2 брейк-пойнта из 6 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Марко 9 раз подал навылет при 2 двойных.

В четвертьфинале Донской сыграет с американцем Тейлором Фритцем.