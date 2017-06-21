Павлюченкова взяла лишь 3 гейма у Гёргес во втором круге турнира на Мальорке

Россиянка Анастасия Павлюченкова (1) во втором круге турнира на Мальорке не смогла оказать достойного сопротивления немке Юлии Гёргес, уступив ей со счётом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась всего 59 минут. 25-летняя уроженка Самары, занимающая 17-е место в рейтинге WТА, не создала ни одного-брейк-пойнта и проиграла 4 гейма на своей подаче.

Следующей оппоненткой Гёргес станет либо американка Шелби Роджерс, либо немка Сабина Лисицки (WC).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Гёргес на Мальорке.