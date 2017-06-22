Квитова: я не ожидаю от себя победы в каждом матче

Чешка Петра Квитова оценила свою форму на старте травяного сезона и поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча турнира в Бирмингеме, в котором она сыграет либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с китаянкой Чжан Шуай.

«Мне всегда нравилось играть на траве. В первых матчах ощущения странные, и нужно время, чтобы разобраться с движением на корте и всем остальным. В Бирмингеме же я сразу заиграла отлично с первой тренировки. Я не знаю, как так получилось, но очень этому рада.

Младенович и Чжан Шуай играют в быстрый теннис. Об этом все говорят. Думаю, они обе могут отлично выступать на траве, так как обладают мощными подачами и плоскими ударами. Думаю, матч будет интересным. Кристина набрала прекрасный ход в этом году. Думаю, сейчас она больше уверена в себе, чем её соперница, но Чжан Шуай также очень талантлива. Я встречалась с ней в Чжухае. Она выполняла удары очень быстро.

Я не ожидаю от себя победы в каждом матче. Я здесь для того, чтобы просто играть. Конечно, я хочу побеждать, но не могу заявлять об этом. Не так важно, с кем я сыграю. Я буду сосредоточена на своей игре», — цитирует Квитову официальный сайт тура.