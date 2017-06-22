Мугуруса победила Риске и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Испанка Гарбинье Мугуруса (6) во втором круге турнира в Бирмингеме сломила сопротивление американки Элисон Риске. Поединок продолжался 1 час 34 минуты и завершился со счётом 6:1, 6:4 в пользу 23-летней уроженки Каракаса, занимающей 14-е место в рейтинге WТА. Гарбинье сделала 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и проиграла 1 гейм на своей подаче.

В четвертьфинале Мугуруса встретится либо с ещё одной представительницей США Коко Вандевеге, либо с британкой Йоханной Контой (4).