Чилич: я играю хорошо, но чувствую, что могу ещё прогрессировать

Хорват Марин Чилич поделился впечатлениями от победы над американцем Стефаном Козловым со счётом 6:0, 6:4 во втором круге турнира в Лондоне.

«Я не чувствую дополнительного давления или уверенности. Я сосредоточен на своей игре и стараюсь действовать на корте как можно лучше. Я играю хорошо, начиная с грунтового сезона, но всё ещё могу прогрессировать и прибавлять. Я знаю, над чем надо работать, и думаю, что могу становиться сильнее с каждым поединком», — приводит слова Чилича официальный сайт АТР.