Рам одержал 200-ю в карьере победу в парном разряде

Американский теннисист Раджив Рам, обыгравший в паре с южноафриканцем Рэйвеном Клаасеном представителей Германии Андре Бегеманна и Тима Пуэца на турнире в Галле со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:5), [10:5], одержал свою 200-ю в карьере победу в парном разряде, сообщает официальный сайт ATP-тура.

33-летний уроженец Денвера является победителем 14 турниров АТР (из них два — в одиночном разряде), серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в миксте, а также финалистом Открытого чемпионата США 2016 года в миксте.