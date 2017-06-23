В 17:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный турнир в Лондоне, в котором сыграют представитель Болгарии Григор Димитров (6) и россиянин Даниил Медведев. Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP Григор располагается на 11-й строчке, Даниил — на 60-й.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Димитров — Медведев в Лондоне.

Победитель этого матча за выход в финал турнира поспорит либо с чехом Томашем Бердыхом (7), либо с испанцем Фелисьяно Лопесом.