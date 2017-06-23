Шафаржова отыграла три матчбола и одолела Гаврилову на турнире в Бирмингеме

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (9) не смогла пробиться в полуфинал турнира в Бирмингеме, в трёх сетах уступив представительнице Чехии Люси Шафаржовой со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:7 (5:7). Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты. Дарья 6 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков. В третьем сете Люси отыграла три матчбола.



За выход в финал соревнований Шафаржова поспорит с победительницей матча Кристина Младенович (Франция, 5) — Петра Квитова (Чехия, 7).