Давыденко и Куницын проиграли в упорном матче в паре
Россияне Игорь Куницын и Николай Давыденко не сумели пробиться во второй круг «Мастерса-1000» в Монреале.
Со счётом 7:5, 5:7, [14:12] их обыграли канадцы Франк Данчевич и Пьер-Людовик Дуклё. Матч длился 1 час 43 минуты. Российская пара выиграла больше очков — 82 против 80.
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