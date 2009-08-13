Давыденко и Куницын проиграли в упорном матче в паре

Россияне Игорь Куницын и Николай Давыденко не сумели пробиться во второй круг «Мастерса-1000» в Монреале.

Со счётом 7:5, 5:7, [14:12] их обыграли канадцы Франк Данчевич и Пьер-Людовик Дуклё. Матч длился 1 час 43 минуты. Российская пара выиграла больше очков — 82 против 80.