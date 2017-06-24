Севастова уверенно обыграла Гарсию в полуфинале турнира на Мальорке

Латвийка Анастасия Севастова (2) стала финалисткой турнира на Мальорке. Она переиграла француженку Каролин Гарсию (3) — 6:4, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. Севастова трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Гарсии 2 эйса и 5 двойных. Француженка сумела реализовать свой единственный брейк-пойнт в самом начале матча.



В финале Севастова сыграет с немкой Юлией Гёргес, которая в своём полуфинальном матче отдала всего два гейма американке Катрин Беллис.