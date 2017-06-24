Ф. Лопес пробился во второй финал подряд, обыграв Димитрова на турнире в Лондоне

Испанец Фелисьяно Лопес вышел в финал турнира в Лондоне, обыграв болгарина Григора Димитрова (6) в трёх партиях — 7:5, 3:6, 6:2. При счёте 3:2 в пользу Григора во втором сете поединок прерывался из-за дождя.

Поединок продлился 2 часа 1 минуту. Лопес выполнил 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. У Димитрова было 16 подач навылет, 2 двойные и 1 использованный брейк-пойнт из 4.



В финале Фелисьяно сыграет с хорватом Марином Чиличем, победившим люксембуржца Жиля Мюллера.