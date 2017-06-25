Гёргес: выход в финал — особенное чувство, я уже соскучилась по таким ощущениям!

Немка Юлия Гёргес прокомментировала свою победу над американкой Катрин Беллис в полуфинале Мальорки со счётом 6:1, 6:1 и первый в карьере выход в финал на травяном турнире.



«Выход в финал — это особенное чувство, и неважно, на каком покрытии это произошло. Я уже соскучилась по таким ощущениям! Сейчас я провожу отличную неделю и здорово чувствую себя на траве. Я пытаюсь играть каждый матч на максимуме и биться за каждое очко.



Мне понадобилось некоторое время на то, чтобы разобраться, как играет Беллис. Я видела несколько её матчей, но раньше никогда не встречалась с ней на корте. Конечно, она ещё очень молода, и её ждёт прекрасное будущее. Она умеет хорошо бить по мячу и здорово выбирает направления ударов. Я пыталась как можно больше варьировать свою игру, выполнять резаные удары, укороченные, выходить к сетке.



Раньше мне не удавалось хорошо выступать на траве, а теперь это получается. У меня агрессивный стиль игры и хорошая подача, что, безусловно, важно на этом покрытии. Моя команда всегда говорила мне, что потенциально я очень хороший травяной игрок. Правда, я не очень-то им верила до этой недели», — цитирует Гёргес официальный сайт WTA.