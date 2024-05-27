Самсонова — Линетт: текстовая онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос» — 2024

27 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит второй в 2024 году турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции по теннису — 2024. Призовой фонд турнира составит € 53 478 000.

19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова сыграет в матче первого круга с теннисисткой Магдой Линетт из Польши. Встреча Самсонова — Линетт начнётся не раньше 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Самсонова — Линетт.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Напомним, Открытый чемпионат Франции начался 26 мая и завершится 8 июня. Всего 15 теннисисток из России примут в нём участие.