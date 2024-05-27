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«Мне становится лучше». Гауфф — о подготовке к «Ролан Гаррос» — 2024

«Мне становится лучше». Гауфф — о подготовке к «Ролан Гаррос» — 2024
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что в процессе подготовки к «Ролан Гаррос» постоянно подправляла удар, и сейчас она надеется на хорошую игру.

«Я чувствую, что мне становится лучше, но это тот удар, который, как мне кажется, трудно изменить. Иногда трудно заставить себя делать неудобные вещи, которые, как ты знаешь, в долгосрочной перспективе будут лучше для тебя», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024

В первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису американка сыграет с российской теннисисткой Юлией Авдеевой. Несмотря на рейтинг, Гауфф ни разу в карьере не выигрывала титул «Ролан Гаррос». Прошлогодней победительницей стала первая ракетка мира 22-летняя Ига Свёнтек. Именно ей Гауфф и уступила в четвертьфинале.

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