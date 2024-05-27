Карлос Алькарас — о матче Зверев — Надаль: не хочу пропустить ни одного розыгрыша

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 между 14-кратным чемпионом турнира Рафаэлем Надалем и олимпийским чемпионом, четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.
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«Для меня большая честь участвовать в одном турнире с Рафой. Я большой поклонник его таланта и не скрываю этого. Очень хочу посмотреть этот матч. Планирую составить расписание дня так, чтобы я смог посмотреть игру на стадионе Филиппа Шатрье в качестве зрителя. Думаю, что это будет очень интересный матч. Турнир «Большого шлема», Рафа против Зверева, впервые матч такого уровня проходит в первом круге. Поэтому очень хочу увидеть это своими глазами, не хочу пропустить ни одного розыгрыша. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Алькарас в эфире телеканала Tennis Channel.
Встреча между Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым состоится сегодня, 27 мая, и начнётся не ранее 16:00 мск.
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