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Карлос Алькарас — о матче Зверев — Надаль: не хочу пропустить ни одного розыгрыша

Карлос Алькарас — о матче Зверев — Надаль: не хочу пропустить ни одного розыгрыша
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 между 14-кратным чемпионом турнира Рафаэлем Надалем и олимпийским чемпионом, четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:00 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Рафаэль Надаль
275
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Для меня большая честь участвовать в одном турнире с Рафой. Я большой поклонник его таланта и не скрываю этого. Очень хочу посмотреть этот матч. Планирую составить расписание дня так, чтобы я смог посмотреть игру на стадионе Филиппа Шатрье в качестве зрителя. Думаю, что это будет очень интересный матч. Турнир «Большого шлема», Рафа против Зверева, впервые матч такого уровня проходит в первом круге. Поэтому очень хочу увидеть это своими глазами, не хочу пропустить ни одного розыгрыша. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Алькарас в эфире телеканала Tennis Channel.

Встреча между Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым состоится сегодня, 27 мая, и начнётся не ранее 16:00 мск.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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