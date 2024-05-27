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Энди Маррей рассказал, за счёт чего его переиграл Стэн Вавринка

Энди Маррей рассказал, за счёт чего его переиграл Стэн Вавринка
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей рассказал о причинах поражения в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 от бывшей третьей ракетки мира швейцарца Стэна Вавринки (4:6, 4:6, 2:6).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Стэн Вавринка
98
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 2
             
Энди Маррей
75
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей

«Я не смог противостоять его подаче, в остальном мог бы добиться большего. У него были брейки в начале каждого сета, что тоже помогло Вавринке. Он преуспел как в подаче, так и в последующих ударах, даже рискуя своим физическим состоянием», — приводит слова Маррея Punto de Break.

Во втором круге «Ролан Гаррос» 39-летний Вавринка сыграет с победителем матча между 33-й ракеткой мира британским теннисистом Кэмероном Норри и россиянином Павлом Котовым (56-й в рейтинге ATP).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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