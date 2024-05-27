Даниил Медведев — о выступлении на «РГ»: выход во второй круг будет для меня прогрессом

Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от своего первого матча на «Ролан Гаррос» — 2024. В понедельник, 27 мая, в матче первого круга он сыграет с 65-м номером рейтинга ATP Домиником Кёпфером из Германии.

«Пока что здесь, если я прохожу первый раунд, то начинаю играть хорошо и могу добиваться приличных результатов. Но я часто проигрывал на «Ролан Гаррос» в первом раунде. Большая мотивация пройти первый раунд, это будет большим шагом вперёд», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

28-летний Медведев семь раз участвовал в Открытом чемпионате Франции и пять раз проигрывал уже в первом матче на турнире. Лучшим результатом российского теннисиста на «Ролан Гаррос» является выход в четвертьфинал в 2022 году.