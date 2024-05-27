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Даниил Медведев — о выступлении на «РГ»: выход во второй круг будет для меня прогрессом

Даниил Медведев — о выступлении на «РГ»: выход во второй круг будет для меня прогрессом
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Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от своего первого матча на «Ролан Гаррос» — 2024. В понедельник, 27 мая, в матче первого круга он сыграет с 65-м номером рейтинга ATP Домиником Кёпфером из Германии.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:30 МСК
Доминик Кёпфер
65
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Пока что здесь, если я прохожу первый раунд, то начинаю играть хорошо и могу добиваться приличных результатов. Но я часто проигрывал на «Ролан Гаррос» в первом раунде. Большая мотивация пройти первый раунд, это будет большим шагом вперёд», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

28-летний Медведев семь раз участвовал в Открытом чемпионате Франции и пять раз проигрывал уже в первом матче на турнире. Лучшим результатом российского теннисиста на «Ролан Гаррос» является выход в четвертьфинал в 2022 году.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024
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