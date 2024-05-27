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Потапова — Рахимова: текстовая онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос» — 2024

Потапова — Рахимова: текстовая онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос» — 2024
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27 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит второй в 2024 году турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции по теннису — 2024. Призовой фонд турнира составит € 53 478 000.

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) сыграет в матче первого круга с соотечественницей, 105-й ракеткой мира Камиллой Рахимовой. Встреча Потапова — Рахимова пройдёт на корте номер четыре и начнётся не раньше 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Потапова — Рахимова.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Турнирная сетка «Роллан Гаррос» - 2024
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