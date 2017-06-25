Ф. Лопес: думаю, третий сет с Димитровым стал для меня лучшим сетом на турнире

Испанец Фелисьяно Лопес прокомментировал свою победу над болгарином Григором Димитровым со счётом 7:5, 3:6, 6:2 в полуфинале турнира в Лондоне («Квинс Клаб») и поделился ожиданиями от встречи с хорватом Марином Чиличем в финальном поединке.



«Только представьте, как важно для меня выйти в финал „Квинса“ на этом этапе моей карьеры. Это один из турниров, которые я очень люблю. В детстве я мечтал о том, чтобы играть здесь. Я каждый год смотрел трансляции матчей с этого турнира. Для меня это особенное место.



В целом нынешний год был не очень хорошим. Он начался с того, что в Австралии я получил травму. Так что добраться до финала для меня, можно сказать — подарок, особенно здесь.



Третий сет матча с Димитровым, думаю, стал для меня лучшим сетом на этом турнире. Я здорово играл как на подаче, так и на приёме, хорошо двигался, действовал агрессивно. Думаю, мне удалось надавить на него, и в итоге это помогло мне сделать брейк при счёте 3:2, после упущенных брейк-пойнтов на старте партии.



Я много раз играл с Чиличем. В прошлом году мы встречались на этом же турнире, и я проиграл с матчбола. Он показывает невероятный уровень тенниса, а сегодня победил Мюллера, одного из лучших игроков на траве. Марин, безусловно, тоже великолепно действует на траве. Он хорош на всех покрытиях, но на траве — особенно. Мне нужно сыграть не хуже, чем с Димитровым, и ждать своих шансов», — цитирует Лопеса официальный сайт ATP.