Россиянка Екатерина Макарова в первом круге турнира в Истбурне сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро. Поединок начнётся в 13:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди Карла со счётом 5-2.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Суарес-Наварро в Истбурне.

На данный момент Екатерина занимает 43-е место в рейтинге WТА, а Карла располагается на 26-й позиции. Во втором круге победительница этой встречи сыграет с латвийкой Еленой Остапенко (10).