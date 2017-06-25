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Макарова взяла всего 4 гейма у Суарес-Наварро в первом круге турнира в Истбурне

25 июня 2017, воскресенье. 14:16. Теннис

Россиянка Екатерина Макарова в первом круге турнира в Истбурне не смогла оказать достойного сопротивления испанке Карле Суарес-Наварро. Поединок продолжался 1 час 2 минуты и завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу 28-летней уроженки Лас-Пальмас-Гран-Канарии, занимающей 26-е место в рейтинге WТА. 29-летняя москвичка, которая занимает 43-ю позицию в женской табели о рангах, отыграла 1 брейк-пойнт из 6 и сделала 1 брейк.

Во втором круге Суарес-Наварро сыграет с латвийкой Еленой Остапенко (10).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Суарес-Наварро в Истбурне.

Истбурн (ж) 2017. 1-й круг
25 июня 2017 года, воскресенье. 13:10 МСК
Карла
Суарес-Наварро
Екатерина
Макарова
6:3 6:1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Екатерина Макарова Карла Суарес-Наварро
Новости. Теннис
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