Макарова взяла всего 4 гейма у Суарес-Наварро в первом круге турнира в Истбурне

Россиянка Екатерина Макарова в первом круге турнира в Истбурне не смогла оказать достойного сопротивления испанке Карле Суарес-Наварро. Поединок продолжался 1 час 2 минуты и завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу 28-летней уроженки Лас-Пальмас-Гран-Канарии, занимающей 26-е место в рейтинге WТА. 29-летняя москвичка, которая занимает 43-ю позицию в женской табели о рангах, отыграла 1 брейк-пойнт из 6 и сделала 1 брейк.

Во втором круге Суарес-Наварро сыграет с латвийкой Еленой Остапенко (10).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Суарес-Наварро в Истбурне.