35-летний Лопес впервые в карьере выиграл турнир в Лондоне, победив Чилича

Испанец Фелисьяно Лопес стал чемпионом турнира «ATP 500» в Лондоне. В финальном поединке он одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем (4) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (10:8). На решающем тай-брейке испанец отыграл один матчбол на своей подаче и дожал соперника с третьего матчбола.



Поединок продолжался 2 часа 31 минуту. Лопес выполнил 19 эйсов и упустил единственный брейк-пойнт. Чилич 22 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.



По личным встречам Марин вёл со счётом 5:2. Интересно, что обе предыдущие победы над хорватом Лопес одержал на своём нелюбимом покрытии — грунте. В Лондоне они ранее встречались дважды, и оба раза Чилич одерживал волевые победы в трёх партиях.



Для 35-летнего Фелисьяно это первая победа в «Квинс Клаб» в карьере. В 2014-м он добрался здесь до финала, где на трёх тай-брейках проиграл болгарину Григору Димитрову. Всего это его шестой одиночный титул в карьере и третий на траве (после Истбурна в 2013 и 2014 годах).