Федерер: должен признаться, немного сомневался в себе после неудачи в Штутгарте

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу над немцем Александром Зверевым в финале турнира в Галле.



«Мне удалось великолепно стартовать в этом финале, да и на протяжении всей недели показывал хороший теннис. Я чувствовал себя уверенно и свободно, всё складывалось так, как нужно. Мой соперник был под давлением, и мне удалось сохранить это давление на протяжении всего поединка.



Я счастлив победить в Галле в девятый раз. Выиграть здесь снова великолепно. Кто знает, будет ли у меня шанс одержать тут ещё одну победу — поэтому важно насладиться этим успехом.



Должен признаться, я немного сомневался в своих силах после того, как впервые за 15 лет проиграл на траве в стартовом матче турнира. Здорово, что я сумел ответить на это победой на следующем турнире, которая напомнила мне о том, как я умею играть на траве. Это повысит мою уверенность в своих силах. Теперь психологически я снова свеж, физически в хорошей форме и получил должную игровую практику», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.