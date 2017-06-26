Димитров поднялся на девятую строчку в чемпионской гонке ATP, Хачанов — на 33-ю

В новой версии чемпионской гонки ATP от 26 июня болгарин Григор Димитров поднялся на девятую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 33-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 26 июня
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6915.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4545.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3165.
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3140.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2530.
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 1975.
7 (7). Энди Маррей (Великобритания) — 1930.
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1820.
9 (11). Григор Димитров (Болгария) — 1745.
10 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1740.
…
33 (45). Карен Хачанов (Россия) — 695.
50 (67). Даниил Медведев (Россия) — 512.
63 (78). Андрей Рублёв (Россия) — 453.
86 (91). Евгений Донской (Россия) — 364.
88 (82). Андрей Кузнецов (Россия) — 350.