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Севастова: Юлия Гёргес, только не плачь!

26 июня 2017, понедельник. 09:24. Теннис

Представительница Латвии Анастасия Севастова поделилась впечатлениями после завоевания титула на турнире Mallorca Open. В финальном матче она обыграла немку Юлию Гёргес в трёх партиях — 6:4, 3:6, 6:3. Для Анастасии это второй титул в карьере после Оэйраша-2010. С тех пор она успела объявить о завершении карьеры из-за травм в мае 2013 года и вернуться на корт в 2015-м.

«Юлия, только не плачь! Это мой второй финал здесь, и матч получился очень тяжёлым. Надеюсь, турнир состоится здесь и в следующем году», — сказал Севастова на церемонии награждения.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Анастасия Севастова Юлия Гёргес
Новости. Теннис
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