В 16:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Истбурне, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова (14) и представительница Бельгии Элисе Мертенс. Соперницы встречались в этом году в рамках Кубка Федерации. Победу одержала Мертенс со счётом 6:4, 6:0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Мертенс в Истбурне.

Победительница этого матча за выход в четвертьфинал турнира поспорит либо с британкой Хитер Уотсон (WC), либо со словачкой Доминикой Цибулковой (4).