Кырстя вышла во второй круг турнира в Истбурне, Макхэйл снялась

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (LL) вышла во второй круг турнира в Истбурне, обыграв чешку Катержину Синякову со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 59 минут. Сорана трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Катержины 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Кырстя поспорит с британкой Йоханной Контой (5).

Американка Кристина Макхэйл снялась по ходу матча с китаянкой Дуань Инъин (Q) при счёте 3:6, 0:4.