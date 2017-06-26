Кравчук победил Донати на старте квалификации Уимблдона

Российский теннисист Константин Кравчук (16) пробился во второй раунд квалификации Уимблдона. На старте отборочных соревнований он в двух сетах обыграл представителя Италии Маттео Донати со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Константин 9 раз подал навылет и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал квалификации Константин поспорит с представителем Чили Николасом Джарри.

В квалификации Уимблдона также сыграют россияне Андрей Рублёв и Теймураз Габашвили.