Стивенс: никаких ожиданий от первых турниров после возвращения у меня нет

Американская теннисистка Слоан Стивенс, в начале 2017 года перенёсшая операцию на левой ступне, призналась, что с нетерпением ждёт возвращения в тур на Уимблдоне. 24-летняя уроженка Плантейшена, за свою карьеру выигравшая четыре турнира WTA в одиночном разряде, получила травму летом 2016 года. Поначалу она полагала, что сможет обойтись без хирургического вмешательства, и решила отдохнуть, но в начале 2017 года сообщила, что перенесёт операцию.

«С нетерпением жду Уимблдона. Это будет ещё одно возвращение в тур для меня. Я девять месяцев не принимала участия в турнирах и просто хочу поскорее выйти на корт. Выступление на Уимблдоне и в World Team Tennis потребует больших усилий. Думаю, правильное расписание станет ключевым моментом. Мне нужно беречь свой организм и сосредоточиться на восстановлении.

Никаких ожиданий от первых турниров после возвращения у меня нет. Первый хороший результат станет приятным бонусом», — цитирует Стивенс официальный сайт тура.