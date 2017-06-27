Маррей отказался от выставочного матча с Пуи из-за боли в бедре

Первая ракетка мира британец Энди Маррей из-за боли в бедре принял решение отказаться от участия в выставочном матче, который должен был состояться в Hurlingham Club 27 июня, сообщает Sky Sports. Уроженец Данблейна должен был сыграть с представителем Франции Люкой Пуи.

При этом представитель Маррея сообщил, что это является лишь мерой предосторожности и Энди может сыграть в выставочном матче в пятницу.

Уроженец Данблейна является действующим победителем Уимблдона. Матчи основной сетки третьего турнира «Большого шлема» 2017 года стартуют 3 июля.