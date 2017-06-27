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Коккинакис победил Симона, Чорич одолел Беранкиса на турнире в Сток-Поджес

27 июня 2017, вторник. 22:50. Теннис

Австралиец Танаси Коккинакис в матче травяного выставочного турнира Boodles в деревне Сток-Поджес (Великобритания) победил француза Жиля Симона со счётом 6:4, 6:2. В другой встрече игрового дня хорват Борна Чорич переиграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:3, 6:3.

Матчи Денис Шаповалов (Канада) — Бенуа Пэр (Франция) и Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Джеймс Уорд (Великобритания) были перенесены на среду, 28 июня, из-за дождя.

Соревнования Boodles традиционно проводятся за несколько дней до старта Уимблдона.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Борна Чорич Жиль Симон Танаси Коккинакис
Новости. Теннис
27 июня 2017, вторник
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