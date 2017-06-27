Коккинакис победил Симона, Чорич одолел Беранкиса на турнире в Сток-Поджес

Австралиец Танаси Коккинакис в матче травяного выставочного турнира Boodles в деревне Сток-Поджес (Великобритания) победил француза Жиля Симона со счётом 6:4, 6:2. В другой встрече игрового дня хорват Борна Чорич переиграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:3, 6:3.

Матчи Денис Шаповалов (Канада) — Бенуа Пэр (Франция) и Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Джеймс Уорд (Великобритания) были перенесены на среду, 28 июня, из-за дождя.

Соревнования Boodles традиционно проводятся за несколько дней до старта Уимблдона.