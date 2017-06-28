Жук и Каменская проиграли в первом раунде квалификации Уимблдона

Россиянка Софья Жук не смогла пробиться во второй раунд квалификации Уимблдона в женском одиночном разряде. На старте отборочного турнира она проиграла представительнице Туниса Онс Жабер (3) со счётом 3:6, 6:7 (1:7). Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Софья совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал квалификации Жабер поспорит с Луксикой Кумкхум из Таиланда.

Россиянка Виктория Каменская проиграла чешке Мари Бузковой со счётом 2:6, 4:6.