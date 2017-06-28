Сеппи победил Типсаревича, Лоренци проиграл Алботу на турнире в Анталье

Итальянец Андреас Сеппи пробился в четвертьфинал турнира в Анталье, одолев представителя Сербии Янко Типсаревича со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. Андреас 10 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Сеппи поспорит с представителем Молдавии Раду Алботом, который обыграл итальянца Паоло Лоренци, посеянного под вторым номером, со счётом 6:3, 6:4.