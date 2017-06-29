В 14:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Истбурне, в котором сыграют представительница Франции Кристина Младенович (9) и россиянка Светлана Кузнецова (7). По личным встречам впереди 24-летняя уроженка Сен-Поль-сюр-Мер — 2-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Младенович — Кузнецова в Истбурне.

Победительница этого матча за выход в полуфинал турнира поспорит либо с чешкой Каролиной Плишковой (3), либо с китаянкой Пэн Шуай.