Соперником Медведева в четвертьфинале турнира в Истбурне будет Джонсон

Американский теннисист Стив Джонсон (4) вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне, в трёх партиях обыграв представителя Италии Томаса Фаббьяно (Q) со счётом 6:3, 5:7, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Уроженец Оринджа 15 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Истбурне Джонсон поспорит с россияниномДаниилом Медведевым. Турнир завершится 1 июля.