Габашвили не вышел в основную сетку Уимблдона, проиграв 855-й ракетке мира

Россиянин Теймураз Габашвили в третьем раунде квалификации Уимблдона уступил британцу Александру Уорду со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:7 (6:8), 1:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 58 минут. 32-летний уроженец Тбилиси, занимающий 176-е место в рейтинге АТР, исполнил 5 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, сделал 1 брейк и проиграл 4 гейма на своей подаче.

Первый соперник 27-летнего представителя Великобритании, который располагается на 855-й позиции в мужской табели о рангах, определится по окончании всех матчей квалификации.