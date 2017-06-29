Винус Уильямс стала виновницей ДТП со смертельным исходом во Флориде

Семикратная победительница турниров серии «Большого шлема», 11-я ракетка мира американка Винус Уильямс стала виновницей дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, сообщает TMZ Sport.

Инцидент произошёл 9 июня. Винус на своём внедорожнике пересекала перекрёсток в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида, когда в её автомобиль въехала другая машина. Пассажир второго автомобиля 78-летний Джером Барсон был госпитализирован и скончался спустя 14 дней. Его супруга, сидевшая за рулём, получила множественные переломы, но выжила.

В полицейском отчёте виновницей аварии признана Винус, при этом отмечается, что в её крови не было алкоголя или наркотических веществ. Также не было зафиксировано, что она пользовалась каким-либо электронным устройством во время ДТП.